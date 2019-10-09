Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

У посетителя ресторана в Москве украли сумку с валютой на 2 млн рублей

Инцидент произошел на Пушкинской площади

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Неизвестный украл у посетителя ресторана в центре Москвы сумку, в которой находилась крупная сумма денег в валюте на 2 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в среду сообщили в столичной полиции.

"В полицию поступило сообщение от заместителя гендиректора по безопасности одной из компаний о краже по адресу: Пушкинская площадь, дом 2. Прибывшие на место полицейские установили, что у мужчины по указанному адресу в ресторане неизвестный украл сумку, в которой находились €30 тыс., а затем скрылся", - сообщили в ведомстве.

Материальный ущерб составил 2,134 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Водитель перевернувшегося под Нижним Новгородом автобуса отпущен под подписку о невыезде
В результате аварии пострадали 20 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС