У посетителя ресторана в Москве украли сумку с валютой на 2 млн рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Неизвестный украл у посетителя ресторана в центре Москвы сумку, в которой находилась крупная сумма денег в валюте на 2 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в среду сообщили в столичной полиции.

"В полицию поступило сообщение от заместителя гендиректора по безопасности одной из компаний о краже по адресу: Пушкинская площадь, дом 2. Прибывшие на место полицейские установили, что у мужчины по указанному адресу в ресторане неизвестный украл сумку, в которой находились €30 тыс., а затем скрылся", - сообщили в ведомстве.

Материальный ущерб составил 2,134 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).