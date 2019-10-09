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Кризис на Украине
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СК РФ возбудил шесть уголовных дел после артобстрелов Донбасса украинскими военнослужащими

В результате обстрелов пострадали пять человек

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил шесть уголовных дел по фактам обстрелов мирного населения Донбасса украинскими военнослужащими, совершенных с 19 по 30 сентября и 3 октября, в результате которых пострадали пять человек. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, следствие также выявило неизвестные ранее факты обстрелов, совершенных с 18 марта по 25 сентября.

"По указанным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены шесть уголовных дел по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", - сообщила Петренко.

По данным СК, с 19 по 30 сентября военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в поселке шахты "Трудовская" Петровского района, селе Коминтерново Новоазовского района, поселке Зайцево Никитовского района, поселке Шахты и контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" Никитовского района города Горловки в ДНР. Кроме того, 3 октября украинские силовики обстреляли из гранатометов поселок Старомихайловка в Кировском районе ДНР. "В результате указанных обстрелов пятеро гражданских лиц, не участвующих в вооруженном конфликте, получили ранения различной степени тяжести", - отметила представитель СК.

По ее словам, следствие дополнительно задокументировало ранее неизвестные факты артиллерийских обстрелов в Донецкой и Луганской народных республиках. "В период с 18 марта по 25 сентября 2019 года на указанных территориях уничтожены либо частично разрушены 386 жилых домов, а также 34 объекта гражданского назначения и обеспечения жизнедеятельности населения", - пояснила Петренко. Следствие продолжает устанавливать должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к совершению преступлений.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что за последние пять лет количество возбужденных уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны выросло до 300. В рамках расследования признаны потерпевшими более 20 тыс. человек, включая более 2 тыс. детей. Возбуждено более 280 уголовных дел в отношении представителей украинских силовых структур, по которым привлекаются к ответственности 76 человек, в числе которых 20 должностных лиц из числа высшего командования Вооруженных сил Украины.

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