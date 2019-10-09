Водитель перевернувшегося под Нижним Новгородом автобуса отпущен под подписку о невыезде

ТАСС, 9 октября. Гагинский районный суд отпустил под подписку о невыезде водителя туристического автобуса, который перевернулся на трассе в Нижегородской области, в результате чего пострадали 20 человек. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - отметила собеседница агентства.

Автобус, ехавший из Нижнего Новгорода в село Большое Болдино, опрокинулся в воскресенье около села Паново-Осаново в Гагинском районе Нижегородской области. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

По данным регионального минздрава, в результате ДТП пострадали 20 человек. В больницах остаются восемь пострадавших. Как отметили в пресс-службе министерства, вопрос о выписке пострадавших пока не поднимается.