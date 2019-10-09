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Пожар произошел в здании "Ленфильма" в Петербурге

Возгорание ликвидировано, пострадавших нет
Здание киностудии "Ленфильм" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Здание киностудии "Ленфильм"
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Возгорание произошло в здании киностудии "Ленфильм" на Каменоостровском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Каменностровский проспект, 10. Киностудия "Ленфильм". Обгорели ворота в одном из павильонов", - сказали в пресс-службе ведомства. В результате ЧП никто не пострадал, эвакуация не проводилась.

В пресс-службе "Ленфильма" ТАСС подтвердили факт возгорания, отметив, что оно произошло при съемках. "Это несоблюдение техники безопасности со стороны ребят, которые снимали", - сказали в пресс-службе, не уточнив, съемки чего именно вела группа. По данным киностудии, возгорание не нанесло серьезного ущерба, в настоящее время его потушили.

Киностудия "Ленфильм" ведет свою историю с 1914 года, когда был основан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. Название "Ленфильм" студия получила в 30-х годах прошлого века.

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