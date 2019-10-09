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Обновлено 

Мосгорсуд смягчил на один год наказание Подкопаеву по делу о беспорядках 27 июля

Таким образом, осужденному назначили два года колонии общего режима

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду смягчил на один год - с трех до двух лет колонии - наказание Ивану Подкопаеву за распыление газа из баллончика во время несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля, передает корреспондент ТАСС.

"Приговор суда первой инстанции изменить, окончательно назначить в виде наказания два года с отбыванием в колонии общего режима", - огласила постановление судья.

Подкопаев на заседании заявил об отказе от данных ранее признательных показаний. "Мои действия были самозащитой гражданских прав, поэтому я отказываюсь от своей прежней позиции о признании вины", - сказал осужденный.

Прокурор просил оставить приговор суда первой инстанции без изменений. "Считаю приговор в отношении Подкопаева законным и обоснованным", - заявил гособвинитель.

Приговор суда вступил в силу.

Дело Подкопаева

Тверской суд 3 сентября признал 25-летнего Подкопаева виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Подкопаев признал вину, слушания дела проходили в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей.

Судом установлено, что 27 июля Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии. В результате двое военнослужащих получили химические ожоги слизистой глаз.

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