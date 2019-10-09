Еще один сотрудник РКК "Энергия" осужден на три года условно за коммерческий подкуп

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил к трем годам условно бывшего начальника службы внутренних расследований РКК "Энергия" за посредничество в коммерческом подкупе. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Приговором суда сотруднику ПАО "РКК "Энергия" назначено наказание в виде трех лет условно. Он признан виновным в совершении посредничества в коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ)", - сообщили в ГСУ.

Уголовное дело было выделено в отдельное производство после заключения досудебного соглашения. Следствие и суд установили, что в апреле 2018 года замгендиректора по персоналу, социальной политике и контрольно-ревизионной деятельности РКК "Энергия" привлек бывшего главного специалиста по противодействию коррупции и начальника службы внутренних расследований для незаконного получения денег от организации, с которой РКК заключил контракт на ремонтные работы на 300 млн рублей. Главный специалист по противодействию коррупции сообщил представителю фирмы о необходимости передачи руководству РКК 10% от суммы оплаты контракта (более 31 млн рублей) за подписание в дальнейшем всех актов приемки-передач и покровительство в иных вопросах.

25 июля 2018 года сотрудникам РКК были переданы 965 тыс. рублей, которые они передали заместителю генерального директора. Он впоследствии разделил деньги и отдал подчиненным 365 тыс. рублей за посредничество. Получить денежные средства в сумме более 31 млн рублей они не смогли, так как их противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Бывший главный специалист по противодействию коррупции службы РКК уже осужден на три года условно. Уголовное дело в отношении замгендиректора находится в производстве следователя ГСУ СК России по Московской области.