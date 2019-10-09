Пожар в кафе "Адмирал" в Краснодаре ликвидирован

КРАСНОДАР, 9 октября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на площади 140 кв. м в кафе в Краснодаре на улице Трамвайной. Об этом сообщили ТАСС в кафе "Адмирал", где произошел пожар.

"Пожар потушили, нас опрашивает полиция", - сказал представитель кафе.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

Кафе загорелось в Краснодаре на улице Трамвайной в среду около 11:30 мск, площадь возгорания составила 140 квадратных метров. Из здания кафе были эвакуированы пять человек, в 12:07 мск пожар удалось локализовать.