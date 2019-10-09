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Посетители до смерти закормили олененка в зоопарке Ижевска

В желудке животного также обнаружили пропиленовые нити и куски резины

ИЖЕВСК, 9 октября. /ТАСС/. Посетители ижевского зоопарка перекормили олененка, который в результате погиб, сообщается в среду в официальной группе зоопарка "ВКонтакте".

"Из коллекции зоопарка выбыл юный питомец - молодой северный олень по кличке Венера, ей было всего четыре месяца. Причина смерти - переедание и наличие инородных предметов. В желудке северного оленя помимо огромного количества пищи были найдены пропиленовые нити и куски резины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неконтролируемое кормление животных наносит им вред, так как у представителей фауны, как правило, отсутствует чувство насыщения.

"Мы объясняли, что у представителей фауны отсутствует чувство насыщения, что они с интересом тянутся ко всему новому, необычному и всегда готовы попробовать это на зубок. Далеко не на каждого посетителя действуют замечания сотрудников зоопарка. В последнее время обращение к нарушителям правил поведения вызывает бранную реакцию в ответ", - говорится в обращении зоопарка.

Зоопарк Удмуртии был открыт в 2008 году и, по данным официального сайта, входит в пятерку самых посещаемых зоопарков России. Весь территориальный комплекс представляет собой место отдыха в городской черте общей площадью 11 га, коллекция животных насчитывает более 750 особей 240 видов.

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