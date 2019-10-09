В Москве четверо злоумышленников ограбили мужчину, ударив его топором по голове

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Четверо злоумышленников на юго-востоке Москвы напали на мужчину и украли у него сумку с деньгами, в которой находилось около $60 тыс. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Москве на улице Генерала Кузнецова, дом 29, совершено разбойное нападение. Четверо злоумышленников напали на мужчину, ударили его топором по голове и похитили деньги, а затем скрылись на автомобиле Dodge Caravan синего цвета без номеров", - сообщил собеседник агентства.

Для поиска злоумышленников введен план "Перехват", сумма материального ущерба устанавливается. Состояние потерпевшего не уточняется.

В пресс-службе ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт совершенного разбойного нападения. Подозреваемые, со слов пострадавшего, были вооружены предметами, похожими на молоток и пистолет. "Сумма ущерба в настоящее время устанавливается, пострадавший госпитализирован", - сообщили в столичном главке.

В новость были внесены изменения (14:49 время мск) — добавлен комментарий МВД.