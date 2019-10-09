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Экс-главу управления образования Казани отправили под домашний арест по делу о взятке

Ильнар Хидиятов останется под арестом до 24 ноября

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Суд в Татарстане отправил под домашний арест до 24 ноября экс-руководителя управления образования мэрии Казани Ильнара Хидиятова по делу о получении взятки. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Ново-Савиновского районного суда Казани.

"Домашний арест до 24 ноября", - сказал собеседник агентства.

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По версии следствия, Ильнар Хидиятов получил взятку в размере 800 тыс. рублей за содействие в заключении договоров на закупку металлодетекторов в конце 2016 года для школ города. Против него возбудили уголовное дело о взяточничестве. Свою вину он не признал.

Теги
РоссияТатарстан
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