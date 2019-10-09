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Мосгорсуд оставил в силе приговор Кириллу Жукову по делу о беспорядках 27 июля

Он получил три года колонии

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным приговор Кириллу Жукову, получившему три года колонии по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии во время несанкционированного митинга в Москве 27 июля, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила постановление судья.

Кирилл Жуков был признан виновным по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции 27 июля в Москве Жуков предпринял попытку сорвать шлем с сотрудника Росгвардии, стоявшего в оцеплении.

Защита утверждает, что Жуков не применял насилия к росгвардейцу, совершив лишь демонстративный жест в его сторону. "У нас есть видеозапись, на которой видно, что был жест рукой, но не было даже прикосновения, никакого насилия применено не было. Все это просто позорит росгвардейцев", - заявила в суде адвокат Светлана Байтурина. Осужденный обратился к суду с речью, в которой призвал к выполнению главной функции суда - установлению справедливости и оправдании невиновных. "В этом деле даже потерпевший заявил, что не испытывал боли и уклонился от моего движения. Он попросил дать мне второй шанс, но я в нем не нуждаюсь - я невиновен", - заявил осужденный.

В свою очередь прокурор просил оставить приговор без изменения. "Считаю, что суд назначил Жукову соразмерное с его виной наказание в виде трех лет колонии общего режима", - сказал прокурор. Приговор вступил в законную силу.

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