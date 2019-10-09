Три человека погибли в ДТП на трассе в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 9 октября. /ТАСС/. Авария с участием автомобилей ЗИЛ и "Нива" произошла в Республике Дагестан, в результате три человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике на своей странице в Instagram.

"Примерно в 14:00 на 914-м километре ФАД "Кавказ" в Дербентском районе 21-летний водитель автомашины ЗИЛ, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, после чего допустил столкновение с автомобилем марки "Нива" под управлением 46-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля "Нива" и его два пассажира от полученных телесных повреждений скончались на месте", - говорится в сообщении.