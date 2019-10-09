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В Москве и Забайкалье изъяли 10 тыс. капсул и таблеток запрещенного препарата

Задержанные женщины находили покупателей в соцсетях

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве и Забайкальском крае трех женщин, которые под видом БАДов незаконно сбывали через интернет сильнодействующий препарат сибутрамин. Изъято десять тысяч капсул и таблеток, сообщила ТАСС в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими выявлена незаконная схема сбыта через интернет сибутрамина - препарата, включенного в список сильнодействующих веществ, за незаконный оборот которых предусмотрена уголовная ответственность, - рассказала она. - В ходе обысков по местам проживания фигурантов в Москве и Забайкальском крае изъято около 10 тыс. капсул и таблеток".

Как добавила Волк, жительница Москвы организовала в своей квартире мини-лабораторию по расфасовке порошка в капсулы и картонные коробки с этикетками биологически активных добавок для снижения веса. Вместе с двумя сообщницами из Краснокаменска Забайкальского края женщина находила в соцсетях покупателей, а затем почтой отправляла им заказы.

В отношении правонарушительниц возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ"). Суд избрал москвичке меру пресечения в виде домашнего ареста, двум ее соучастницам - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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