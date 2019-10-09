В Москве задержали пьяного экс-росгвардейца, пытавшегося пройти в здание Счетной палаты

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники Центра специального назначения Росгвардии задержали своего пьяного экс-коллегу, который пытался пройти в здание Счетной палаты. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мужчина, экс-сотрудник одного из подразделений Росгвардии, пришел к бывшим коллегам в состоянии алкогольного опьянения и пытался пройти в здание. Сотрудники ЦСН ОВО Росгвардии отказали ему, из-за чего возник конфликт, который закончился дракой на улице", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время мужчина задержан и доставлен в ОМВД по району "Хамовники". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.