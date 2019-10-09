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Пожарные спасли пятилетнего ребенка при тушении квартиры на юге Москвы

Площадь возгорания составила 5 кв. м

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пятилетний ребенок спасен при пожаре в жилом многоэтажном доме на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В жилом девятиэтажном доме по адресу: Востряковский проезд, 21, корп. 2, произошел пожар в квартире", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе тушения пожара из горящей квартиры на седьмом этаже был спасен ребенок, еще 15 человек было эвакуировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

"Горели личные вещи и мебель на площади 5 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пожар потушен, ребенок передан бригаде скорой помощи.

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