Пожарные спасли пятилетнего ребенка при тушении квартиры на юге Москвы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пятилетний ребенок спасен при пожаре в жилом многоэтажном доме на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В жилом девятиэтажном доме по адресу: Востряковский проезд, 21, корп. 2, произошел пожар в квартире", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе тушения пожара из горящей квартиры на седьмом этаже был спасен ребенок, еще 15 человек было эвакуировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

"Горели личные вещи и мебель на площади 5 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пожар потушен, ребенок передан бригаде скорой помощи.