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Суд продлил домашний арест бывшему главному архитектору Ростовской области

Алексея Полянского обвиняют в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на долевое строительство

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Ростова-на-Дону продлил еще на один месяц домашний арест бывшему главному архитектору области Алексею Полянскому, который обвиняется в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на долевое строительство. Об этом ТАСС в среду сообщила его адвокат Фатима Какалия.

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Следственное управление СК РФ по Ростовской области 12 февраля возбудило уголовные дела в отношении Полянского, а также главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора Мартыновского района области Александра Корчиги. По версии следствия, они незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, что повлекло тяжкие последствия в виде нарушения прав более 60 участников долевого строительства, денежные средства которых были похищены.

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