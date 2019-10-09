В Росгвардии заявили, что задержанный у здания Счетной палаты не служил в ведомстве

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мужчина, задержанный сотрудниками Росгвардии у здания Счетной палаты в Москве, никогда не служил в этом ведомстве. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-слажбе Федеральной службы войск национальной гвардии.

"Сегодня в Москве сотрудники Центра спецназначения вневедомственной охраны Росгвардии за нарушение общественного порядка возле административного здания задержали гражданина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и передали его в полицию. В отношении задержанного был составлен административный материал по статье 20.17 КоАП РФ ("Нарушение пропускного режима охраняемого объекта"). Информация о том, что данный гражданин является экс-сотрудником Росгвардии, не соответствует действительности. Отношения к Росгвардии он не имел и не имеет", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники Центра специального назначения Росгвардии задержали своего пьяного экс-коллегу. По его данным, бывший сотрудник одного из подразделений ведомства пришел к бывшим коллегам в состоянии алкогольного опьянения и пытался пройти в здание Счетной палаты. Сотрудники ЦСН ОВО Росгвардии отказали ему, из-за чего возник конфликт, который закончился дракой на улице.