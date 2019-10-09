Суд арестовал на два месяца обвиняемого в ДТП под Белгородом с тремя погибшими

ТАСС, 9 октября. Суд на два месяца отправил в СИЗО обвиняемого в ДТП под Белгородом, в результате которого погибли мать и двое ее детей. Об этом ТАСС в среду сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Козырева.

"По решению суда обвиняемый арестован на два месяца и помещен в СИЗО", - сказала собеседница агентства.