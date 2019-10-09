Суд арестовал на два месяца обвиняемого в ДТП под Белгородом с тремя погибшими

ТАСС, 9 октября. Суд на два месяца отправил в СИЗО обвиняемого в ДТП под Белгородом, в результате которого погибли мать и двое ее детей. Об этом ТАСС в среду сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Козырева.
"По решению суда обвиняемый арестован на два месяца и помещен в СИЗО", - сказала собеседница агентства.
ДТП произошло 7 октября на автодороге Россошь - Старобельск - Лозная вблизи хутора Клиновый Белгородской области. Водитель на отечественном автомобиле наехал на женщину с двумя детьми - мальчиком 12 лет и девочкой десяти лет. От полученных травм все трое умерли. Водитель, скрывшийся с места происшествия, по горячим следам был задержан правоохранителями.
По предварительным данным, мужчина в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения. В связи со случившемся СК по Белгородской области возбудил уголовное дело по статье УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц").