На химическом заводе в Башкирии произошла утечка 8 т стоков

УФА, 9 октября. /ТАСС/. На химическом заводе "Полиэф" в башкирском Благовещенске из-за частичного обрушения стены резервуара для стоков разлилось 8 т стоков. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило в 18:12 мск.

"Часть стоков попала на прилегающую территорию. По имеющимся данным, населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия", - говорится в сообщении.

"По уточненной информации, из 20-тонного резервуара произошло вытекание 8 т, произведены работы по устройству стены-препятствия для недопущения попадания стоков в воду. Пострадавших нет", - рассказали в главке.

В ликвидации последствий утечки задействовано более 160 человек и 80 единиц техники. Качество питьевой воды находится под контролем специалистов, добавили в ведомстве.

"Полиэф" - крупнейший в России производитель терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата - сырья для полимерной пищевой упаковки.