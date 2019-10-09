Суд отправил под стражу обвиняемого в убийстве ветерана и его жены в Рязани

ТАСС, 9 октября. Суд в Рязани отправил под стражу обвиняемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его жены. Об этом сообщается в среду на сайте регионального управления Следственного комитета.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Тела 91-летнего ветерана и его жены были найдены вечером 26 сентября в их квартире в Рязани. В среду, 9 октября, областное управление СК сообщило о задержании 20-летнего жителя Рязани по подозрению в убийстве. Молодой человек, по данным следствия, также причастен к совершению других мошеннических действий и краж у пожилых людей.