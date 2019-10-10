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СМИ: в Канаде пассажирский автобус попал в аварию

Пострадали 13 человек, причиной ДТП мог стать гололед

ОТТАВА, 10 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек получили ранения и были госпитализированы в результате аварии пассажирского автобуса в провинции Альберта. Об этом сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в ночь со вторника на среду на шоссе недалеко от города Банф, находящегося на территории одноименного национального заповедника. Автобус съехал с дороги и перевернулся. По предварительным данным, причиной ДТП мог стать гололед.

В момент аварии в автобусе находись 24 человека, 13 из них пострадали и были госпитализированы. Их жизни вне опасности.

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Канада
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