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В Томской области три человека погибли при пожаре в бане

Площадь возгорания составила 10,5 кв. м

ТОМСК, 10 октября. /ТАСС/. Три человека погибли в среду вечером при пожаре в бане в селе Беляй на юге Томской области. Личности погибших устанавливаются. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

Информация о пожаре поступила в ведомство в 22:48 (18:48 мск).

"На момент прибытия первого подразделения горело внутри бани, из-под крыши и оконного проема вырывался огонь, дверь была закрыта изнутри. В бане пожарными были обнаружены три обгоревших тела. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.

Пожар удалось потушить к 23:00. Его площадь составила 10,5 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали пять человек и две единицы техники.

Теги
РоссияТомская область
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