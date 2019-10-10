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Пять самолетов задержаны на вылет в аэропорту Краснодара из-за тумана

Еще три самолета улетели на запасные аэродромы в Сочи и Анапу

КРАСНОДАР, 10 октября. /ТАСС/. Туман стал причиной задержки вылета пяти рейсов из международного аэропорта в Краснодаре. Об этом сообщила в четверг пресс-служба аэропорта.

"В расписании международного аэропорта Краснодар произошли незначительные изменения, связанные с туманом. По данным на 08:30 мск, на вылет задержано пять рейсов: три рейса в Москву авиакомпаний "Победа", S7 Airlines и Utair, рейс авиакомпании "Азимут" в Санкт-Петербург и рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" в Ереван", - говорится в сообщении.

Уточняется, что три борта, которые должны были приземлиться в Краснодаре, направлены на запасные аэродромы в Сочи и Анапу.

Теги
РоссияКраснодарский край
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