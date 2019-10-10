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Грузовик сбил подростка на Малом бетонном кольце в Подмосковье

Пострадавшую госпитализировали

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль сбил 14-летнюю девочку на Малом бетонном кольце в Московской области, пострадавшая госпитализирована. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции.

"Утром в четверг на 297-м км автодороги А-108 (Малое бетонное кольцо) водитель большегруза совершил выезд на тротуар с последующим наездом на девочку 2005 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение", - сказали в полиции.

По факту ДТП проводится проверка.

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