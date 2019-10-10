Двое мужчин совершили разбойное нападение на отделение "Почты России" на Камчатке

ТАСС, 10 октября. Сотрудники уголовного розыска на Камчатке задержали двоих подозреваемых в совершении разбойного нападения на почтовое отделение. Возбуждено уголовное дело, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе краевого управления МВД России.

"По ходатайству следственного управления УМВД России по Петропавловску-Камчатскому подозреваемые арестованы, решения суда они будут ждать, находясь в следственном изоляторе", - говорится в распространенном сообщении.

В полицию обратилась начальница почтового отделения. Женщина рассказала, что неизвестный в конце рабочего дня ворвался в офис, связал руки работнику почты автомобильными стяжками и, угрожая оружием, требовал отдать ключ от сейфа. Денег в сейфе не было. Злоумышленник похитил телефон одной из сотрудниц.

По данным полиции, нападавший пришел в отделение почты с муляжом пистолета. Второй мужчина привез напарника к офису и уехал.

Отмечается, что злоумышленники несколько дней следили за сотрудниками почты, чтобы совершить преступление.

Следователи установили, что эти же мужчины в декабре 2018 года похитили ночью из магазина в Петропавловске-Камчатском металлический сейф. Ущерб от их действий оценили в 1 млн 954 тыс. 738 рублей. Подозреваемые рассказали, что на похищенные из сейфа деньги открыли свой бизнес, но быстро обанкротились.