В Москве СК начал проверку из-за долга по зарплате сотрудникам учрежденного Ростехом ОАО

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Следователи начали проверку в связи с задолженностью по зарплате сотрудникам обанкротившейся одной из старейших московских фармацевтических компаний "Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко", учрежденной Ростехом. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время Главным следственным управлением по Москве проводится процессуальная проверка, по результатам которой планируется дать оценку действиям конкурсного управляющего и принимаемых им мерах по выплате заработной платы", - сообщила Иванова.

По ее словам, 9 октября совместно с прокуратурой столицы проведена встреча с трудовым коллективом ОАО "Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко", где также присутствовали представители конкурсного управляющего, сотрудники Государственной инспекции труда в Москве, представители учредителя компании (Ростех), Таганский межрайонный прокурор, сотрудники следственного отдела по Таганскому району. По итогам встречи замглавы ГСУ Сергей Ярош дал подчиненным поручения о конкретных следственных и процессуальных действиях.

В ходе доклада помощник конкурсного управляющего сообщил о планируемых сроках полной выплаты зарплаты, а также о причинах, не позволивших сделать это ранее. "Представители Ростеха согласовали с конкурсным управляющим ОАО действия по погашению задолженности по заработной плате. При этом работников уверили о принятии в кратчайшее сроки всех возможных мер", - отметила представитель ГСУ.

Как сообщила Иванова, задолженность образовалась с 31 мая 2018 года из-за банкротства фармацевтической компании. По факту доведения ОАО до банкротного состояния в УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве в сентябре 2019 года возбуждено уголовное дело.