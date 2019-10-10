Эксперт: мастерство пилотов помогло избежать жертв при посадке Ан-12 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Хорошая подготовка военных летчиков позволила избежать жертв при аварийной посадке самолета Ан-12 в аэропорту Екатеринбурга в четверг. Об этом ТАСС сообщил заслуженный летчик России, экс-командующий 14 армией ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант запаса Виктор Севостьянов. Он назвал действия пилотов "ювелирным мастерством".

"Летчики, конечно же, молодцы... Это тяжелая задача, чтобы не произошло возгорания. Положение на брюхе - оно очень неудобное, самолет может заскользить, пожар произойти, его может развернуть. Это ювелирное пилотирование", - сказал Севостьянов.