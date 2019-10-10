Эксперт: мастерство пилотов помогло избежать жертв при посадке Ан-12 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Хорошая подготовка военных летчиков позволила избежать жертв при аварийной посадке самолета Ан-12 в аэропорту Екатеринбурга в четверг. Об этом ТАСС сообщил заслуженный летчик России, экс-командующий 14 армией ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант запаса Виктор Севостьянов. Он назвал действия пилотов "ювелирным мастерством".
"Летчики, конечно же, молодцы... Это тяжелая задача, чтобы не произошло возгорания. Положение на брюхе - оно очень неудобное, самолет может заскользить, пожар произойти, его может развернуть. Это ювелирное пилотирование", - сказал Севостьянов.
По его словам, экипаж, узнав о неисправности шасси, осознанно принял решение садиться на взлетно-посадочную полосу, а не на грунт. "При посадке на грунт надо учитывать его состояние, плотность, неровности, может произойти зарывание. Я думаю, что осознано было принято решение совершить посадку на асфальт. Ан-12 - средний "грузовик", эксплуатируется давно, пилоты были хорошо подготовлены, благодаря этому нет пострадавших", - добавил собеседник агентства.
По информации источника ТАСС, на борту Ан-12 при аварийной посадке в екатеринбургском аэропорту Кольцово произошло задымление, открытого горения не было. На борту находилось более 10 человек, никто из них не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения.