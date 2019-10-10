Адвокат: заседание Кассационного суда Италии по делу Коршунова состоится 29 октября

РИМ, 10 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Заседаний Кассационного суда, высшей судебной инстанции Италии, на котором будет рассмотрено обжалование решения взять под стражу арестованного в Италии по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, назначено на 29 октября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг адвокат россиянина Никола Ди Марио.

"Мы получили уведомление, что заседание по нашей апелляции назначено на 29 октября", - сказал юрист. Он уточнил, что речь идет о первой апелляции, поданной на первоначальное решение суда Неаполя, подтвердившего содержание под стражей Коршунова сразу после ареста 30 августа.

Одновременно юристы российского менеджера, который находится в неаполитанской тюрьме, добивались от апелляционного суда Неаполя изменения меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Однако 3 октября данное ходатайство было отклонено. Ди Марио сообщил, что в пятницу в Кассационный суд будет подана апелляция и на это решение, которое защита считает необоснованным. "Суд не ответил нам на поставленные вопросы, а именно о праве США предъявлять обвинения за преступления, которые были совершены на территории третьих стран, в которых подозреваемые не преследуются правоохранительными органами", - сказал Ди Марио.

Директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Американские власти обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки, работавший сначала в итальянском отделении General Electric, а затем в частной фирме Aeronova, с которой у ОДК был контракт об оказании консалтинговых услуг. Итальянец был арестован 2 октября в Марино, под Римом, также по ордеру США. 4 октября об этом сообщил Минюст США.

В Министерстве юстиции Италии ранее ТАСС отказались комментировать данное дело.