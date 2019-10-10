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Контрактник выплатит в пользу Минобороны почти 24,5 млн руб. за повреждение пушки

Суд также обязал Проскурина выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Нальчикский гарнизонный военный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей контрактника, который при перевозке допустил повреждение самоходной пушки, обязав его возместить ущерб в размере почти 24,5 млн рублей. Об этом говорится в материалах суда.

В суде было установлено, то на территории войсковой части на большегрузный полуприцеп была погружена самоходная пушка. Во время ее транспортировки по федеральной трассе произошла резкая остановка тягача, пушка опрокинулась с машины на проезжую часть. Причиной стало ненадлежащее закрепление орудия на полуприцепе. Экспертиза показала, что восстановить орудие невозможно. По данным СМИ, происшествие случилось в марте в Ингушетии.

"Проскурина Никиту Юрьевича признать виновным в повреждении по неосторожности предмета военной техники, назначить ему наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей. Взыскать с Проскурина в пользу Министерства обороны Российской Федерации в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 24 млн 479 тыс. 745 руб. 36 коп.", - говорится в приговоре, опубликованном на сайте суда.

Приговор вступил в законную силу. Сам контрактник в суде иск о взыскании не признал, считая, что ответственность за причиненный ущерб должны нести в солидарном порядке он и другие военнослужащие, принимавшие участие в погрузке орудия.

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