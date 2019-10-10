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СК начал проверку после вспышки кишечной инфекции в кадетской школе под Тулой

По предварительной информации, причиной вспышки могли стать некачественные продукты питания

ТУЛА, 10 октября. /ТАСС/. Следователи выясняют обстоятельства возникновения острой кишечной инфекции у воспитанников Первомайской кадетской школы, расположенной в Щекинском районе Тульской области. Сейчас устанавливается точное количество пострадавших детей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Проводится доследственная проверка по факту группового заболевания воспитанников Первомайской кадетской школы в поселке Первомайский Щекинского района Тульской области. У заболевших детей диагностирована острая кишечная инфекция. Точное число пострадавших детей пока сообщить не можем, все данные проверяются", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в Министерстве образования Тульской области, 12 детей были направлены в стационар с жалобами на плохое самочувствие. "У них взяли анализы и наблюдали за их состоянием. Диагноз будет установлен после окончания исследований. В настоящее время в стационаре остаются двое детей, за которыми установлено медицинское наблюдение", - отметили в министерстве.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону отметили, что сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проводят в школе противоэпидемические мероприятия.

По предварительной информации, вспышка кишечной инфекции могла быть вызвана некачественными продуктами питания. "Организована проверка в целях установления качества поставляемого в школу питания аутсорсинговой компанией", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияТульская область
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