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СМИ: при обрушении моста в Китае погибли три человека

Еще двое, по данным агентства "Синьхуа", получили ранения

ПЕКИН, 11 октября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли, двое получили ранения в результате обрушения эстакадного моста в восточной китайской провинции Цзянсу. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, инцидент произошел в четверг в 18:10 по местному времени (13:10 мск) на участке высокоскоростной дороги вблизи города Уси.

В момент аварии под мостом были припаркованы три транспортных средства: в одном из них никого не было, находящиеся в двух других машинах трое человек погибли.

Во время обрушения по мосту двигались пять автомобилей: три легковые машины и два грузовика. Среди находившихся внутри людей двое получили ранения. Согласно предварительному расследованию, обрушение эстакады вызвано перегрузом.

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Китай
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