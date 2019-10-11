В Москве задержали организатора преступной группы, которая вывела за рубеж 1 млрд рублей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России разоблачили группу злоумышленников, которые за три года вывели за рубеж более 1 млрд рублей в иностранной валюте по фальшивым документам. Организатор преступной группы задержана в Москве. Об этом сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов, - рассказала она. - По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы РФ в период с 2015 по 2018 годы, превысила 1 млрд рублей".

Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов").

Как отметила Волк, правоохранители провели в Московском регионе и в Санкт-Петербурге более 20 обысков, в ходе которых изъяли более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также более 23 млн рублей.

"Предполагаемый организатор противоправной деятельности - 34-летняя женщина - задержана. Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - заключила официальный представитель МВД.