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ABC: лесные пожары в Австралии привели к гибели двух человек

Дом погибших супругов стоял в отдаленном районе, они могли до последнего не знать о грозящей им опасности

СИДНЕЙ, 11 октября. /ТАСС/. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс подтвердила факт гибели двух человек в результате лесного пожара, прошедшего через территорию населенного пункта Кунгбар, расположенного на северо-востоке штата, в 700 км от Сиднея. Об этом в пятницу сообщает телерадиокорпорация ABC.

По ее данным, тела пожилых супругов Роберта Линдси и Гвенды Хайд были обнаружены в их сгоревшем доме на Дэдман Крик роуд. "К сожалению, недавно [обнаруженные] останки были идентифицированы, как тела супругов и переданы коронеру", - цитирует ABC суперинтенданта полиции Тоби Линдсея.

Район, в котором проживали супруги, оказался в зоне лесных пожаров во вторник, 9 октября. Проживающие там люди были предупреждены об опасности, однако в среду полицейские обнаружили в одном из сгоревших домов останки двух человек, которые позднее были идентифицированы как 77-летний Линдси и 68-летняя Хайд. По словам комиссара региональной пожарной охраны штата Шейна Фитцсиммонса, дом погибших супругов стоял в отдаленном районе и был окружен сосновым лесом, так что они могли до последнего не знать об опасности.

Лесные пожары в штате новый Южный Уэльс возникли 15 сентября после удара молнии, и пожарным пока не удается полностью справиться с огнем. Как сообщает региональная пожарная служба штата, в общей сложности пламя уничтожило 45 жилых и около 100 хозяйственных построек. На сегодняшний день на территории штата продолжают бушевать 30 лесных пожаров, 9 из которых пока не удалось локализовать.

Теги
Австралия
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