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По факту нападения на водителя фирмы в Москве возбуждено уголовное дело

Ущерб от действий злоумышленников составил 6 млн рублей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о разбое возбуждено после нападения на водителя директора одной из столичных фирм и хищения 6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе столичного главка полиции.

"Ранее в полицию обратился мужчина 1984 года рождения, который работает водителем в коммерческой организации. Он заявил, что вечером в среду по адресу: Москва, ул. Зеленодольская, д. 7, корп. 3, трое неизвестных в масках распылили неустановленную жидкость из баллончика ему в лицо, после чего, угрожая огнестрельным оружием, похитили деньги, принадлежащие директору фирмы, и скрылись на автомобиле "Kia Rio" серебристого цвета. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере, совершенный группой лиц)", - сказали в пресс-службе.

По уточненным данным, ущерб от действий злоумышленников составил 6 млн рублей.

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