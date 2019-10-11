СМИ: восемь иранских паломников погибли в результате ДТП с автобусом в Ираке

ТЕГЕРАН, 11 октября /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли и 30 получили ранения в результате аварии автобуса, перевозившего иранских паломников в Ираке. Об этом в пятницу сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.

Отмечается, что автобус с паломниками прибыл в Ирак через контрольно-пропускной пункт вблизи иранского города Мехран. Инцидент произошел недалеко от границы. Точное место ДТП не сообщается.

Ежегодно тысячи иранских паломников отправляются к шиитским святыням в Ираке в дни ежегодного траура Арбаин, который в этом году приходится на 19 октября.