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Уголовное дело возбудили в отношении жителей Приморья, осквернивших Вечный огонь

Подозреваемые совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения

ТАСС, 11 октября. Двум жителям города Уссурийска Приморского края грозит лишение свободы на три года за осквернение Вечного огня на мемориале Великой Отечественной войны. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 214 УК РФ ("Вандализм"), сообщается в пятницу на сайте МВД региона.

9 октября в дежурную часть отдела МВД России по Уссурийску поступило сообщение о том, что неизвестные на площади Победы осквернили мемориал, засыпав землей Вечный огонь. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили ориентировку и передали ее всем наружным нарядам полиции. Подозреваемых задержали, одному из них 20 лет, второму - 21 год.

"В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ ("Вандализм")", - говорится в сообщении. Максимальное наказание - три года лишения свободы. Подозреваемые рассказали, что находились в состоянии алкогольного опьянения.

Памятник воинам-уссурийцам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны, установлен в мае 1977 года. Более 10 тыс. бойцов ушли из Уссурийска на фронт, из них около 3 тыс. не вернулись домой.

Теги
РоссияПриморский край
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