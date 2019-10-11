Полиция Вологды разыскивает мужчину, избившего свою 16-летнюю знакомую

ВОЛОГДА, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления по Вологодской области разыскивают 25-летнего мужчину, который 8 октября избил 16-летнюю девушку. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления.

"Следственным отделом по городу Вологде разыскивается 25-летний мужчина по подозрению в совершении 8 октября нападения на 16-летнюю девочку в с. Молочное г. Вологда", - говорится в сообщении.

В отношении разыскиваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По данным следствия, инцидент произошел вечером 8 октября на улице Парковой в селе Молочное. Мужчина напал на девушку и нанес ей множество ударов по голове и телу. Позднее врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму.

Следователям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшей.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по области, по предварительной информации, напавший назначил встречу девочке. "В ходе встречи он ее избил, ударил по голове рукой, а после того, как она упала, продолжил избивать ногами, затем убежал. Девочка оставалась в сознании, она нашла в себе силы встать и добраться до медиков фельдшерско-акушерского пункта на окраине села, которые вызвали скорую помощь и доставили девочку в областной клинический центр в Вологде", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по области Наталья Летенкова.