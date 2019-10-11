Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Восемь человек пострадали в ДТП под Тулой

Предварительно, причиной аварии стал выезд на встречную полосу автомобиля Lada Largus

ТУЛА, 11 октября. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в пятницу утром на трассе М-2 "Крым" в Чернском районе Тульской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Информация об аварии поступила около 09:20 мск 11 октября. На 266-м км трассы М-2 "Крым" произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Largus и Hyundai. Пострадали восемь человек - водители и пассажиры, детей среди них нет. Информация о тяжести травм уточняется", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, Lada Largus выехала на встречную полосу, что и стало причиной ДТП.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка обстоятельств произошедшего.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, движение на федеральной трассе из-за ДТП не затруднено.

Теги
РоссияТульская область
Реклама на ТАСС
На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС