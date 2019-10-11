Восемь человек пострадали в ДТП под Тулой

ТУЛА, 11 октября. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в пятницу утром на трассе М-2 "Крым" в Чернском районе Тульской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Информация об аварии поступила около 09:20 мск 11 октября. На 266-м км трассы М-2 "Крым" произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Largus и Hyundai. Пострадали восемь человек - водители и пассажиры, детей среди них нет. Информация о тяжести травм уточняется", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, Lada Largus выехала на встречную полосу, что и стало причиной ДТП.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка обстоятельств произошедшего.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, движение на федеральной трассе из-за ДТП не затруднено.