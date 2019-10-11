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В Петербурге водитель "Яндекс.Такси" ограбил пассажира

Как сообщил источник в экстренных службах, водитель угрожал клиенту ножом из-за отказа продолжить поездку после ожидания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Водитель "Яндекс.Такси" в Санкт-Петербурге ограбил пассажира, угрожая ему ножом, из-за отказа продолжить поездку после ожидания, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел 10 октября в Красносельском районе города. "После ожидания клиент сказал, что передумал дальше ехать, из-за чего водитель под угрозой ножа отобрал у него деньги", - сказал собеседник агентства.

По данным управления МВД по городу и Ленинградской области, похожий инцидент произошел на Ленинском проспекте. По информации ведомства, пассажир заявил в полицию, что водитель такси Hyundai Solaris применил к нему силу и отобрал у него 7,7 тыс. рублей.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан гражданин 1997 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ ("Грабеж")", - говорится в распространенном ведомством сообщении. В полиции не уточнили, в какой компании сделал заказ такси пассажир, а также причины нападения.

В компании "Яндекс.Такси" ТАСС сообщили, что готовы оказать помощь в расследовании инцидента. "Мы возмущены этим происшествием и готовы предоставить полиции всю имеющуюся у нас информацию о поездке, которая может быть полезна при расследовании", - сказал представитель компании.

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РоссияСанкт-Петербург
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