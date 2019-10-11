Полиция в Махачкале изъяла около 140 тыс. литров коньяка без лицензии

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Дагестана обнаружили около 140 тыс. литров коньяка, находящегося в обороте без лицензии, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба республиканского МВД.

"Продукция обнаружена в складских помещениях в Махачкале в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных с 6 по 10 октября. Всего найдено 139 тыс. литров коньячной продукции, которая находилась в обороте без соответствующей лицензии. Изъятую продукцию направили на экспертизу, по результатам которой будет установлена ее стоимость", - говорится в сообщении министерства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 171.3 УК РФ ("Незаконный оборот и производство этилового спирта и спиртосодержащей продукции"), следствие устанавливает круг лиц, причастных к преступлению.