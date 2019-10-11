СМИ: в Берлине неизвестные подожгли автомобиль посольства Турции

ТАСС, 11 октября. Автомобиль с дипломатическим регистрационным знаком Турции сгорел в ночь с четверга на пятницу в германской столице, полиция рассматривает версию поджога. Об этом сообщает информационный онлайн-портал RBB со ссылкой на правоохранительные органы.

Возгорание обнаружил водитель автомобиля, который вызвал пожарных в 3:45 по местному времени (4:45 мск). Сейчас полиция проводит расследование в связи с инцидентом. Мотивы поджигателей неизвестны.

Вечером в четверг в берлинском районе Кройцберг, где произошел поджог, несколько тысяч человек вышли на демонстрацию против начавшейся 9 октября военной операции Турции в северной Сирии, а также в поддержку Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", которых в Анкаре считают террористическими организациями.