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СМИ: неизвестный ранил ножом четырех человек рядом с ТЦ в Манчестере

Из ТЦ после инцидента были эвакуированы люди

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина ранил ножом четырех человек рядом с торговым центром Arndale в Манчестере. Как сообщает газета Manchester Evening News, прибывшие на месте стражи порядка задержали подозреваемого в совершении нападения.

"По сообщениям экстренных служб, в результате инцидента ранения получили по меньшей мере четыре человека. В настоящий момент неясно, если ли погибшие", - пишет издание.

Подробности произошедшего пока не известны. Сообщается о том, что из ТЦ после инцидента были эвакуированы люди. На месте много машин полиции и скорой помощи.

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Великобритания
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