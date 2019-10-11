В Ленобласти возбудили дело из-за загрязнения почвы с ущербом на сумму более 55 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела после проверки предприятия по разведению свиней в Приозерском районе Ленинградской области. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, во время проверки установлено загрязнение почвы на участке более 4 га с ущербом на сумму более 55,5 млн рублей.

"Прокуратурой в следственные органы направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Порча земли"), по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, почву загрязняло предприятие "ЖК "Бор", которое, согласно базе данных СПАРК, занимается разведением свиней. При проверке установлено, что предприятие по закопанной на глубине около трех метров трубе сбрасывало отходы жизнедеятельности животных из резервуаров, предназначенных для их хранения, прямо в почву в поселке Ромашки.

Ведомство также подало на компанию в суд с требованием взыскать с нее ущерб, причиненный загрязненному участку площадью более 4 га. Ущерб оценен на сумму более чем 55,5 млн рублей. Также надзорное ведомство требует обязать предприятие провести рекультивацию участка.