Суд оштрафовал краснодарского адвоката Беньяша за насилие над полицейскими

КРАСНОДАР, 11 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Краснодара в пятницу приговорил к штрафу в размере 30 тыс. рублей адвоката Михаила Беньяша, признанного виновным в применении насилия к полицейским. Об этом сообщил ТАСС адвокат Беньяша Алексей Аванесян.

Ранее гособвинитель в ходе прения сторон ходатайствовал о вынесении в отношении Беньяша вердикта, не связанного с лишением свободы. Прокурор просил назначить ему штраф в размере 70 тыс. рублей, а с учетом того, что Беньяш месяц отбыл под стражей, снизить эту сумму до 40 тыс. рублей.

"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сказал Аванесян.

В отношении Беньяша были возбуждены два уголовных дела по статьям 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и 294 УК РФ ("Воспрепятствование правосудию"). Краснодарский краевой суд 19 декабря 2018 года отменил постановление о его аресте по обвинению в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции в связи с прекращением производства по делу из-за отсутствия состава преступления. Беньяш был отпущен под залог, который внесла адвокатская палата.

По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, адвокат распространял в интернете призывы к участию в несогласованном митинге. В сентябре 2018 года двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска полиции заметили его на одной из улиц Краснодара, предъявили мужчине свои служебные удостоверения и сообщили о необходимости проехать в отдел полиции. По версии следствия, адвокат укусил одного из сотрудников полиции за руку, а другому нанес не менее трех ударов в лицо.