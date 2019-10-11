В Татарстане на два месяца арестовали женщину, убившую сына

КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Набережночелнинский городской суд арестовал на два месяца жительницу Татарстана, которая ранила ножом одного из сыновей и убила второго ребенка. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 7 декабря", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, ночью 6 октября в Набережных Челнах 32-летняя женщина поругалась на почве ревности с супругом, после чего тот ушел из дома. После этого она взяла нож и напала на своих детей, нанесла множественные ранения грудной клетки сыновьям 2013 и 2017 годов рождения и ранила себя. Младший мальчик умер на месте. Второй ребенок и подозреваемая были госпитализированы.

Как уточнила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина, семья из Набережных Челнов, в которой женщина после ссоры с мужем пыталась убить своих сыновей, никогда не попадала в поле зрения социальных служб и не являлась неблагополучной.