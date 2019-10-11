Напавший на людей в Манчестере подозревается в совершении теракта

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Мужчина, напавший с ножом на людей в торговом центре Arndale в центральной части Манчестера, задержан по подозрению в совершении теракта. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции замглавы полицейского управления Манчестера Расс Джексон.

"Первоначально мужчина был задержан за нанесение тяжких телесных повреждений нескольким лицам, однако в настоящий момент он задержан по подозрению в совершении или подготовке террористического акта либо подстрекательстве к нему", - сказал Джексон.

По его словам, в пятницу утром мужчина в возрасте около 40 лет вошел на территорию ТЦ, достал большой нож и стал нападать с ним на людей. Двум безоружным сотрудникам полиции, находившимся на месте происшествия, удалось отвлечь внимание нападавшего и вызвать коллег, которые задержали мужчину через несколько минут после начала нападения.

Ранения получили пять человек, из которых четырем потребовалась госпитализация. Как подчеркнул Джексон, угрозы для жизни пострадавших нет.

"Нам неизвестны мотивы, стоявшие за этим жестоким нападением. Оно представляется неизбирательным и безусловно осуществленным с большой жестокостью", - сказал Джексон.

Полиция ведет расследование происшествия. ТЦ Arndale, откуда после нападения эвакуировали людей, по-прежнему закрыт и оцеплен.

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