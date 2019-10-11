В ДТП в Сочи погиб один человек

КРАСНОДАР, 11 октября. /ТАСС/. Авария с участием трех машин произошла в Лазаревском районе Сочи, в результате один человек погиб, пять пострадали, в том числе двое детей. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ОГИБДД УВД по городу Сочи.

"11 октября в 14:20 в Лазаревском районе Сочи на федеральной дороге Джубга - Сочи, <…> в районе поселка Голубая Дача, произошло ДТП, в котором погиб один и пострадали пять человек, двое из которых несовершеннолетние пассажиры", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ГАЗ. Lada Largus продолжил движение, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Elantra.