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Один человек погиб и семь пострадали ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень

Авария произошла в Тугулымском районе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Семь человек пострадали и один погиб на трассе Екатеринбург - Тюмень в пятницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Свердловского ГИБДД.

"ДТП произошло на трассе Екатеринбург - Тюмень в Тугулымском районе (Свердловская область). Пострадали семь человек, один погиб", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных структурах региона, по предварительным данным, виновник аварии совершил выезд со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности маневра и допустил столкновение с другим легковым автомобилем. В результате один человек погиб, трое несовершеннолетних и четверо взрослых пострадали.

"Один ребенок доставлен в больницу Тугулыма, все остальные направлены в областную клиническую больницу № 2 Тюмени. В настоящий момент всем оказывается необходимая помощь", - сказал собеседник агентства.

Как подтвердили ТАСС в пресс-службе Тюменской областной больницы № 2, в медучреждение были доставлены шесть пострадавших. "У двоих взрослых подозрения на сочетанные травмы, у одного взрослого подозрение на скелетную травму. У детей проводится диагностика возможных скелетных травм и травм головы. Все пятеро продолжают комплексное обследование и осмотр мультидисциплинарной бригады", - сказали в больнице. Один пострадавший уже осмотрен специалистами, у него диагностированы рвано-ушибленные раны и растяжение мышц и связок шейного отдела позвоночника. После оказания необходимой медицинской помощи он направлен на амбулаторное лечение по месту жительства.

Теги
РоссияСвердловская область
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