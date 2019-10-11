Полиция Екатеринбурга примет меры после нападения на журналиста уральского СМИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Полицейские УМВД по Екатеринбургу примут меры реагирования после нападения на главного редактора "Европейско-Азиатских новостей" в Екатеринбурге Александра Кириллова. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее Кириллов на своей странице в Facebook написал, что мужчина пытался ударить его ножом у магазина.

"Я связался по мобильному телефону с моим коллегой Александром, он пояснил, что действительно, к счастью, жив и здоров. Никаких травм не получил. На мой вопрос, будет ли писать заявление в полицию, сообщил, что в связи с тем, что все обошлось, он обращаться в ОВД не будет. Тем не менее, информация по данному факту передана в дежурную часть УМВД по Екатеринбургу для принятия необходимых мер реагирования", - сказал Горелых.

Он добавил, что Кириллов не связывает данный инцидент со своей профессиональной журналистской деятельности.