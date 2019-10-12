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Из-за тайфуна "Хагибис" к эвакуации готовятся почти 10 млн японцев

В результате удара стихии в Токио закрыты большинство магазинов, ресторанов и аптек

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Почти 10 млн человек готовятся к эвакуации в Японии, к берегам которой направляется тайфун "Хагибис". Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение.

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Отмечается, что более 7,6 млн человек получили рекомендацию начать подготовку к эвакуации, а свыше 1,7 млн человек получили рекомендацию о непосредственной эвакуации. Указание к обязательной эвакуации при этом уже получили порядка 8 тыс. человек в центральной части Японии. В то же время по всей столице уже началась эвакуация пенсионеров и людей пожилого возраста, а жителей большинства столичных районов призывают начать подготовку к возможной эвакуации. Эвакуационные центры обычно организовываются в актовых и спортивных залах школ и муниципальных зданиях.

В результате удара стихии 12 октября в Токио закрыты большинство магазинов, ресторанов и аптек, включая круглосуточные. Не осуществлялась в субботу и регулярная доставка газет и печатных изданий подписчикам.

"Хагибис" уже привел к первым разрушения и пострадавшим - так, по крайней мере один частный коттедж был уничтожен в соседней с Токио префектуре Токио, пострадали четверо находившихся внутри людей.

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Япония
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